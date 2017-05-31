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ふるさと納税商品、大崎町がネット通販

(2017 05/31 06:30)
大崎町が乗り出すインターネット通販のサイト
　ふるさと納税で鹿児島県内トップクラスの寄付額を集める大崎町が、返礼品用に開発された商品のインターネット通販に乗り出す。カタログ通販のフェリシモ（神戸市）と組み、返礼品に偏る販路を広げながら、町のＰＲにもつなげたい考えだ。
　フェリシモが６月から本格スタートする「日本全国ＷＥＢの駅」内に、町の特集ページを設け、町内の事業者とつなぐ。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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