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鹿児島県への修学旅行２万４０００人減　１６年、熊本地震の影響

(2017 05/31 13:00)
　２０１６年に鹿児島県内に宿泊した修学旅行の延べ人数は、前年より２万４６８５人（２５．５％）減り、７万２０１５人だった。熊本地震で新幹線や高速道路が不通となり、近畿地区の中学校を中心にキャンセルが相次いだことが大きく響いた。
　３０日、鹿児島市であった鹿児島県教育旅行受入対策協議会（池畑憲一会長）の総会で、事務局の県観光連盟が報告した。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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