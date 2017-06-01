生物多様性重点に改装 鹿児島県立博物館本館３階展示室来春オープンへ
(2017 06/01 13:00)
リニューアルする鹿児島県立博物館本館の３階展示室のイメージ図（鹿児島県立博物館提供）
本館のリニューアルは１９９７年以来。これまで長期間の展示による資料の傷みが進み、また入れ替えが難しくマンネリ化を招くなどの課題があった。
中間弘館長（５６）は「豊かな自然と共生し、多様な生活文化を育んできた鹿児島の人々にも注目してもらえる展示を目指したい」と話した。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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