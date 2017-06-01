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Ｈ２Ａロケット打ち上げ　種子島宇宙センター

(2017 06/01 09:25)
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１日午前９時１７分、南種子町の種子島宇宙センターから、準天頂衛星「みちびき２号機」を搭載したＨ２Ａロケット３４号機を打ち上げた。目標の軌道で分離されれば、Ｈ２Ａロケットの成功率は９７．１％になる。
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