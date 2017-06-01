Ｈ２Ａロケット打ち上げ成功
(2017 06/01 09:50)
１日午前９時１７分に打ち上げられた、準天頂衛星「みちびき２号機」を搭載したＨ２Ａロケット３４号機は、予定の軌道上で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功は２８機連続で、成功率は９７．１％となった。
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