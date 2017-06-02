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指宿商高母体会社「指商」　今年も市に納税　

(2017 06/02 06:30)
市税務課窓口を訪れ、法人市民税の納付書を提出する指宿商業高校生＝指宿市役所
　指宿市の指宿商業高校を母体とする株式会社「指商」は５月３０日、同市に法人市民税５万４９００円を納めた。２０１２年の会社設立以来、５回目の納税。株主兼社員として懸命に働いた生徒は「地域のために使って」と要望した。
　指商は、同校の全生徒が社員兼株主として参加する高校生企業。１１月の「指商デパート」を中心に道の駅での委託販売などを行う。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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