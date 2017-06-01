「売り手市場」面接解禁　鹿児島県内でも就活選考開始

(2017 06/01 23:00)

面接官の問いに答える学生＝鹿児島市与次郎２丁目のかぎん会館ｗｉｔｈ

来春卒業予定の大学生らに対する企業の採用面接などの選考が１日解禁され、就職活動は大詰めを迎えた。鹿児島県内でも１日、学生が真剣な表情で面接に臨んだ。人手不足を背景に多くの企業が既に内定を出しており、一部から「大手の結果次第で辞退がどれほど出るか見通せない」など不安の声も聞かれる。鹿児島銀行（鹿児島市）では、午前９時から１次選考の面接を開始。鹿児島会場では５日まで、書類選考を通過した約１００人が参加する。