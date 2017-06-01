「売り手市場」面接解禁 鹿児島県内でも就活選考開始
(2017 06/01 23:00)
面接官の問いに答える学生＝鹿児島市与次郎２丁目のかぎん会館ｗｉｔｈ
鹿児島県内でも１日、学生が真剣な表情で面接に臨んだ。人手不足を背景に多くの企業が既に内定を出しており、一部から「大手の結果次第で辞退がどれほど出るか見通せない」など不安の声も聞かれる。
鹿児島銀行（鹿児島市）では、午前９時から１次選考の面接を開始。鹿児島会場では５日まで、書類選考を通過した約１００人が参加する。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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