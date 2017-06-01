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「売り手市場」面接解禁　鹿児島県内でも就活選考開始

(2017 06/01 23:00)
面接官の問いに答える学生＝鹿児島市与次郎２丁目のかぎん会館ｗｉｔｈ
　来春卒業予定の大学生らに対する企業の採用面接などの選考が１日解禁され、就職活動は大詰めを迎えた。
　鹿児島県内でも１日、学生が真剣な表情で面接に臨んだ。人手不足を背景に多くの企業が既に内定を出しており、一部から「大手の結果次第で辞退がどれほど出るか見通せない」など不安の声も聞かれる。
　鹿児島銀行（鹿児島市）では、午前９時から１次選考の面接を開始。鹿児島会場では５日まで、書類選考を通過した約１００人が参加する。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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