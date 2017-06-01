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「みちびき」打ち上げ成功　日本版ＧＰＳ精度向上へ　種子島

(2017 06/01 22:40)
「みちびき２号機」を搭載し、上昇するＨ２Ａロケット３４号機＝南種子町の種子島宇宙センター
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１日午前９時１７分、南種子町の種子島宇宙センターから、準天頂衛星「みちびき２号機」を搭載したＨ２Ａロケット３４号機を打ち上げた。予定の軌道で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａは２８機連続の成功。成功率は９７．１％。カーナビやスマートフォンのナビ機能で使われる衛星測位サービスの精度向上を目指す。
　みちびき２号機は、打ち上げから約２８分後、予定通りの高度でロケットから分離。今月１５日前後に、準天頂軌道と呼ばれる赤道面から約４５度傾いた軌道上に到達する見込み。９月中旬から試験運用を始める。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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