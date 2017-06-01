「みちびき」打ち上げ成功　日本版ＧＰＳ精度向上へ　種子島

(2017 06/01 22:40)

「みちびき２号機」を搭載し、上昇するＨ２Ａロケット３４号機＝南種子町の種子島宇宙センター

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１日午前９時１７分、南種子町の種子島宇宙センターから、準天頂衛星「みちびき２号機」を搭載したＨ２Ａロケット３４号機を打ち上げた。予定の軌道で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａは２８機連続の成功。成功率は９７．１％。カーナビやスマートフォンのナビ機能で使われる衛星測位サービスの精度向上を目指す。みちびき２号機は、打ち上げから約２８分後、予定通りの高度でロケットから分離。今月１５日前後に、準天頂軌道と呼ばれる赤道面から約４５度傾いた軌道上に到達する見込み。９月中旬から試験運用を始める。