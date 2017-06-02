TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会

平和への誓い新た　海軍特攻隊戦没者を追悼　指宿

(2017 06/02 20:00)
平和を誓い、哀惜の碑に花を手向ける出席者＝指宿市東方
　指宿市東方の田良浜にあった指宿海軍航空基地から出撃した特攻隊員らの慰霊追悼式が５月２７日、基地跡に建立された「哀惜の碑」前であった。遺族や市民ら７５人が戦没者の冥福を祈り、平和への誓いを新たにした。
　今年で４７回目。戦没者に黙とうした後、旧指宿かもめ会を代表して吉田安宏さん（８７）が「７２年前の荒廃からの目覚ましい発展は、戦没者の尊い犠牲の上にあることを忘れず、後世に伝えていきたい」などと追悼の言葉を述べた。哀惜の碑顕彰会の豊留悦男市長ら参列者全員が献花し、戦没者の冥福を祈った。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ