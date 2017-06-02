平和への誓い新た 海軍特攻隊戦没者を追悼 指宿
(2017 06/02 20:00)
平和を誓い、哀惜の碑に花を手向ける出席者＝指宿市東方
今年で４７回目。戦没者に黙とうした後、旧指宿かもめ会を代表して吉田安宏さん（８７）が「７２年前の荒廃からの目覚ましい発展は、戦没者の尊い犠牲の上にあることを忘れず、後世に伝えていきたい」などと追悼の言葉を述べた。哀惜の碑顕彰会の豊留悦男市長ら参列者全員が献花し、戦没者の冥福を祈った。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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