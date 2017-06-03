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日置・土橋中生、大田発電所を見学　１０９歳現役に驚き

(2017 06/03 13:00)
　
切り妻屋根部に丸に十の字の島津家家紋が入る大田発電所本館＝日置市伊集院町大田
１９０８（明治４１）年に島津家が建造した、日置市伊集院の国の登録有形文化財「大田発電所」を市内の土橋中学校全校生徒３２人が５月２９日、見学した。水力発電所は１０９年たった今も現役で、生徒らは外壁に刻まれた丸に十の字の島津家家紋に、驚いていた。関係者以外立ち入り禁止だが、同中の依頼で特別に見学が実現した。
　現在は九州電力が所有し最大出力５５０キロワットで周辺の約１８０世帯分の電力を賄う。伊集院の市街地から温泉施設「花水木」に向かう途中の神之川沿いにある。島津家は建造当時、１５キロ離れた串木野神岡鉱山に送電していた。
大田発電所内部の水車部分を見学する土橋中生徒
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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