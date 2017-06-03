日置・土橋中生、大田発電所を見学　１０９歳現役に驚き

(2017 06/03 13:00)

切り妻屋根部に丸に十の字の島津家家紋が入る大田発電所本館＝日置市伊集院町大田

大田発電所内部の水車部分を見学する土橋中生徒

１９０８（明治４１）年に島津家が建造した、日置市伊集院の国の登録有形文化財「大田発電所」を市内の土橋中学校全校生徒３２人が５月２９日、見学した。水力発電所は１０９年たった今も現役で、生徒らは外壁に刻まれた丸に十の字の島津家家紋に、驚いていた。関係者以外立ち入り禁止だが、同中の依頼で特別に見学が実現した。現在は九州電力が所有し最大出力５５０キロワットで周辺の約１８０世帯分の電力を賄う。伊集院の市街地から温泉施設「花水木」に向かう途中の神之川沿いにある。島津家は建造当時、１５キロ離れた串木野神岡鉱山に送電していた。