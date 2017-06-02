南さつま市役所に懸垂幕　サッカー日本代表・大迫選手を応援

(2017 06/02 23:30)

大迫勇也選手の健闘を願う懸垂幕＝１日、南さつま市役所

南さつま市役所にサッカー独１部リーグのケルンで活躍する同市出身の大迫勇也選手（２７）の懸垂幕が登場。終盤を迎えたワールドカップアジア最終予選を前に、日本代表の大迫選手を応援しようと後援会が掲げた。長さ８メートル、幅１メートルの幕に「ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ 日本代表 大迫勇也選手」と大書。実家近くの万世の大崎交差点付近には、縦２メートル、横５メートルの「御声援よろしくお願いします」の横断幕も設置した。