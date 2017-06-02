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南さつま市役所に懸垂幕　サッカー日本代表・大迫選手を応援

(2017 06/02 23:30)
大迫勇也選手の健闘を願う懸垂幕＝１日、南さつま市役所
　南さつま市役所にサッカー独１部リーグのケルンで活躍する同市出身の大迫勇也選手（２７）の懸垂幕が登場。終盤を迎えたワールドカップアジア最終予選を前に、日本代表の大迫選手を応援しようと後援会が掲げた。
　長さ８メートル、幅１メートルの幕に「ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ　日本代表　大迫勇也選手」と大書。実家近くの万世の大崎交差点付近には、縦２メートル、横５メートルの「御声援よろしくお願いします」の横断幕も設置した。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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