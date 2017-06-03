鹿児島県高校総体　ラグビー、鹿実が２年ぶり優勝

(2017 06/03 00:00)

【決勝 鹿児島実－鹿児島工】前半、鹿実・東がトライを決め先制＝県立サッカー・ラグビー場

２０１７年度鹿児島県高校総合体育大会は２日、競泳などがあった。ラグビーは鹿児島実が鹿児島工を５６－５で下し、２年ぶりの優勝。剣道男子団体は鹿児島商が３年ぶりに頂点に立ち、女子個人は坂口未優（樟南）が制した。弓道男子団体は鹿児島工が１０年ぶりに優勝。個人は大山滉平（鹿児島実）が制した。競泳は男女ともに鹿児島情報が総合優勝を果たした。陸上は女子棒高跳びの吉永真歩（鹿児島）が２メートル８０で県高校記録を更新した。女子円盤投げは谷口詩音（大口明光学園）が制した。３日は相撲などがある。