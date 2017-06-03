TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ

女子バレーの大山選手、ボール遊びの楽しさ伝える　出水

(2017 06/03 20:00)
女の子とボールを使ったゲームをする大山加奈さん＝出水市総合体育館
　トップアスリートが子どもたちにボールゲームの楽しさや技術を教える「ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタ２０１７」が５月２７日、出水市総合体育館などであった。女子バレーボール元日本代表でアテネ五輪に出場した大山加奈さん（３２）ら１２人が講師を務め、参加者と一緒にさわやかな汗を流した。
　サッカーなど９競技１２リーグが所属する日本トップリーグ連携機構の主催で、体力づくりや親子、チームメートとコミュニケーションを図るのが目的。約３００人が参加した。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ