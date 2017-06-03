女子バレーの大山選手、ボール遊びの楽しさ伝える　出水

(2017 06/03 20:00)

女の子とボールを使ったゲームをする大山加奈さん＝出水市総合体育館

トップアスリートが子どもたちにボールゲームの楽しさや技術を教える「ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタ２０１７」が５月２７日、出水市総合体育館などであった。女子バレーボール元日本代表でアテネ五輪に出場した大山加奈さん（３２）ら１２人が講師を務め、参加者と一緒にさわやかな汗を流した。サッカーなど９競技１２リーグが所属する日本トップリーグ連携機構の主催で、体力づくりや親子、チームメートとコミュニケーションを図るのが目的。約３００人が参加した。