鹿児島大生、溝辺・竹子で農村民泊講座 体験通じ「進取の精神」学ぶ
(2017 06/04 06:30)
児童に勉強を教える鹿児島大学の学生＝霧島市溝辺の竹子小学校
体験を通じて大学生の「進取の精神」を養うのが狙い。竹子地区は地元の魅力を発信し児童数の増加につなげるほか、児童に大学進学を意識してもらう。
竹子の住民で講座の指導教官も務める元鹿大副学長の萬田正治さん（７５）が大学と地域を橋渡しした。小学校やＰＴＡ、住民らで構成する「竹子小活性化を考える会」が受け入れに協力し、半年前から準備を進めた。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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