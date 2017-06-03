映画「美しい星」の吉田大八監督、古里・鹿児島で舞台あいさつ

(2017 06/03 23:00)

吉田大八監督（左）の指導で“覚醒”する会場＝３日、鹿児島市の天文館シネマパラダイス

公開中の映画「美しい星」の吉田大八監督（５３）＝鹿児島市出身＝が３日、同市の天文館シネマパラダイスで舞台あいさつに立ち、観客とともに“覚醒”した。ＴＯＨＯシネマズ与次郎でもあった。平凡な一家が自らを宇宙人と覚醒する三島由紀夫原作のＳＦ小説を、現代に置き換え悲喜劇にした。吉田監督は「見た人同士で議論してほしいという思いで、いろんな要素を入れた」とＰＲ。