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映画「美しい星」の吉田大八監督、古里・鹿児島で舞台あいさつ

(2017 06/03 23:00)
吉田大八監督（左）の指導で“覚醒”する会場＝３日、鹿児島市の天文館シネマパラダイス
　公開中の映画「美しい星」の吉田大八監督（５３）＝鹿児島市出身＝が３日、同市の天文館シネマパラダイスで舞台あいさつに立ち、観客とともに“覚醒”した。ＴＯＨＯシネマズ与次郎でもあった。
　平凡な一家が自らを宇宙人と覚醒する三島由紀夫原作のＳＦ小説を、現代に置き換え悲喜劇にした。吉田監督は「見た人同士で議論してほしいという思いで、いろんな要素を入れた」とＰＲ。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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