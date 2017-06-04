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鹿児島県高校総体　剣道女子団体・錦江湾が２連覇

(2017 06/04 00:11)
【女子団体決勝リーグ　錦江湾－樟南】中堅戦で果敢に攻める錦江湾・岩田＝県体育館
　２０１７年度鹿児島県高校総合体育大会は３日、相撲などがあった。剣道の女子団体は錦江湾が２連覇。男子個人は朴木涼馬（樟南）が２年連続で頂点に立った。相撲団体は樟南が２年ぶりに優勝。無差別級は行大成（樟南）が制した。陸上は１６００メートルリレーなどで１位になった鹿児島南が男子総合優勝。女子は鹿児島女が、２００メートルを淵田杏奈が制するなど総合５１連覇を果たした。
　４日はバレーボールなどがある。
（結果詳細は４日付南日本新聞でご覧になれます）
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