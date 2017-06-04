目指せ藤井四段　同世代の小中学生将棋に熱中　鹿児島市

(2017 06/04 13:00)

大人に交じって将棋を指す子供たち＝３日、鹿児島市の天文館将棋センター

将棋の最年少プロ棋士、中学３年の藤井聡太四段（１４）の快進撃が止まらない。２日は棋王戦（南日本新聞社など主催）の予選決勝を制し、公式戦連勝記録を２０に伸ばした。報道は増え、将棋への関心も高まるばかり。同世代の活躍に鹿児島市内で将棋に熱中する小中学生も刺激を受けている。静かな室内に「パチッ」と駒を指す音が聞こえる。鹿児島市の天文館将棋センター＝香西一雄席主（６１）＝では毎週土曜日午後、大人に交ざって数人の小中学生が盤に向かう。対局が終わると静かに頭を下げ、みんなで指し手を振り返る。勝負を分けたポイントを確認し、腕を磨く。