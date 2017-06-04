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「かのやバラ色婚活」カップル続々　地域活性化、定住も期待

(2017 06/04 20:00)
婚活を前に気合を入れる青年部会＝鹿屋市浜田町
　鹿屋肝属法人会青年部会が、鹿屋市の鹿屋ばら園で開く婚活パーティー「かのやバラ色婚活」が４年目を迎えた。カップルの成立は好成績が続き、年々更新している。地域活性化に向け、将来の家族の定住を期待するメンバーも縁結びに力が入る。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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