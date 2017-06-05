本屋内にマルシェ　地元産野菜や手芸品ずらり　枕崎

(2017 06/05 13:00)

南薩の農産物や加工品を集め、本屋の中に開設された直売所＝枕崎市桜木町

枕崎市の三愛書店プラスゲオ花渡川店（同市桜木町）が店内で始めた生産者直売所「三愛マルシェ」が人気だ。ネット販売や電子書籍が浸透する中、街の本屋の生き残りをかけた試み。高齢農家の生産物の受け皿や手づくり品の展示販売の場になっており、本を小脇に買い物かごを持つ客が目に付く。