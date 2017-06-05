水田跡にショウブ見頃 姶良・川村さん
(2017 06/05 06:30)
見頃を迎えているショウブ＝姶良市寺師
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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