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水田跡にショウブ見頃　姶良・川村さん

(2017 06/05 06:30)
見頃を迎えているショウブ＝姶良市寺師
　姶良市寺師の川村幸男さん（６３）が、近くの水田跡約２０００平方メートルに植えたハナショウブが見頃を迎えている。紫や薄紫、白色の花を次々とつけており、１０日ごろまで楽しめそう。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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