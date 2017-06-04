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豊作願い泥まみれ　お田植え祭「せっぺとべ」　日置市・日吉

(2017 06/04 22:00)
豊作を願って田を跳びはねる踊り手たち＝日置市日吉町吉利の鬼丸神社神田
　日置市日吉伝統のお田植え祭「せっぺとべ」が４日、鬼丸神社と八幡神社であった。豊作を祈り、白装束の青年らが田んぼで円陣を組み、泥まみれになって踊った。快晴に恵まれ、多くの観客でにぎわった。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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