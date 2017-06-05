入校前に学科勉強会　障害者の免許取得支援　種子島自立協

(2017 06/05 20:00)

教官の説明を聞き、テキストに目を通す受講生ら＝西之表市の種子島自動車学校

種子島自立支援協議会（橋口勝会長）は本年度から、障害者の就労支援と社会参加を促す一環として「運転免許勉強会」を始めた。教習所に入る前に、習熟に時間がかかる法令や交通ルールの学科講習を受けて、スムーズな取得につなげる。３日、西之表市の種子島自動車学校で開講式があった。県内では初めての取り組み。