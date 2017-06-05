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入校前に学科勉強会　障害者の免許取得支援　種子島自立協

(2017 06/05 20:00)
教官の説明を聞き、テキストに目を通す受講生ら＝西之表市の種子島自動車学校
　種子島自立支援協議会（橋口勝会長）は本年度から、障害者の就労支援と社会参加を促す一環として「運転免許勉強会」を始めた。教習所に入る前に、習熟に時間がかかる法令や交通ルールの学科講習を受けて、スムーズな取得につなげる。３日、西之表市の種子島自動車学校で開講式があった。県内では初めての取り組み。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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