TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業 ＞ 雇用

県内就職の魅力知って　鹿児島大でフォーラム

(2017 06/05 22:00)
地元就職について語る学生や企業の社長ら＝鹿児島市の鹿児島大学
　鹿児島の学生の県内就職促進を目指すフォーラム「大都市圏に対する地元就業の魅力」が５日、鹿児島市の鹿児島大学であった。経営者ら約２２０人が参加。産官学が連携し、県内企業の周知や地元志向の強い人材を育てる必要性を確認した。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ