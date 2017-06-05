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キビナゴ群れ戻る　６年ぶり豊漁　根占・大浜港

(2017 06/05 23:00)
刺し網を振ってキビナゴを外す漁師ら＝南大隅町根占山本の大浜漁港
　南大隅町根占山本の大浜海岸で産卵直後のキビナゴを狙う独特の刺し網漁が６年ぶりの豊漁に沸いている。５日は大浜漁港に約３００キロを水揚げした。漁は８月まで続く。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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