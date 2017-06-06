鹿児島リレーマラソン５年　趣向凝らし人気定着

(2017 06/06 06:30)

チームのたすきを懸命につなぐ、お魚たまＲＵＮ参加者＝鹿児島市のかんまちあ

チームでたすきをつないで長距離を走る「鹿児島リレーマラソン」シリーズが人気だ。２０１２年９月から県内各地で３５回開かれ、延べ１万２７９６人が参加。走りながらスイーツが食べられる「甘さたまＲＵＮ」など趣向を凝らした企画や、マラソンブームとの相乗効果で参加者が増え、常連チームも多い。