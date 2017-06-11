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ハンセン病訴訟原告・玉城シゲさんを追悼　鹿屋・星塚敬愛園

(2017 06/11 06:30)
玉城シゲさんの遺影を前に開かれた追悼式＝鹿屋市の星塚敬愛園
　ハンセン病国家賠償訴訟第１次原告の一人で、３月に９８歳で亡くなった玉城シゲさんの追悼式が１０日、鹿屋市の国立療養所星塚敬愛園であった。原告仲間や元患者、支援者ら全国から約１５０人が出席。「人間回復のため誇り高く闘った」と人柄をしのんだ。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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