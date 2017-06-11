ハンセン病訴訟原告・玉城シゲさんを追悼　鹿屋・星塚敬愛園

(2017 06/11 06:30)

玉城シゲさんの遺影を前に開かれた追悼式＝鹿屋市の星塚敬愛園

ハンセン病国家賠償訴訟第１次原告の一人で、３月に９８歳で亡くなった玉城シゲさんの追悼式が１０日、鹿屋市の国立療養所星塚敬愛園であった。原告仲間や元患者、支援者ら全国から約１５０人が出席。「人間回復のため誇り高く闘った」と人柄をしのんだ。