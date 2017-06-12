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南方の川魚、本土初確認　南さつま市坊津の博多川で採取

(2017 06/12 22:00)
半透明の「セスジタカサゴイシモチ」（鹿児島大学総合研究博物館提供）
　一般社団法人鹿児島水圏生物博物館（鹿児島市）の岩坪洸樹（ひろき）代表理事（２８）が、「セスジタカサゴイシモチ」の幼魚を、南さつま市坊津町久志の博多川河口で採取した。屋久島以南に分布する川魚で本土で初の確認。また同河口で採った「オオクチユゴイ」の幼魚も、同様の地域に生息する川魚で、九州本土では初確認という。
銀色の「オオクチユゴイ」（鹿児島大学総合研究博物館提供）
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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