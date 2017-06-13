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南日本アマチュア将棋名人戦　大塚さんがＡ級初優勝

(2017 06/13 13:00)
接戦を制し初優勝を飾った大塚喜封さん＝鹿児島市東千石町の天文館将棋センター
　第７１回南日本アマチュア将棋名人戦（日本将棋連盟鹿児島支部、南日本新聞社主催）が１１日、鹿児島市東千石町の天文館将棋センターなどであった。Ａ級（四段以上）では指宿市の弁護士大塚喜封さん（４７）が初優勝を飾り、９月に東京で開かれる全国大会への出場を決めた。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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