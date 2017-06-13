父の日こそこだわりを　鹿児島市内の商業施設で期間限定店や講座企画

(2017 06/13 06:30)

幅広い世代や趣味に合わせた商品を取りそろえ、父の日フェアを展開するマルヤガーデンズ

「父の日」の１８日に向け、鹿児島市の商業施設で期間限定ショップやワークショップが企画されている。なかなかお目にかかれない商品あり、世界に一つだけの手作り品あり。母の日に負けず盛り上げようと「今年はひと味違う、こだわりの父の日に」と呼び掛ける。