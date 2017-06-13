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父の日こそこだわりを　鹿児島市内の商業施設で期間限定店や講座企画

(2017 06/13 06:30)
幅広い世代や趣味に合わせた商品を取りそろえ、父の日フェアを展開するマルヤガーデンズ
　「父の日」の１８日に向け、鹿児島市の商業施設で期間限定ショップやワークショップが企画されている。なかなかお目にかかれない商品あり、世界に一つだけの手作り品あり。母の日に負けず盛り上げようと「今年はひと味違う、こだわりの父の日に」と呼び掛ける。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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