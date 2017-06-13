父の日こそこだわりを 鹿児島市内の商業施設で期間限定店や講座企画
(2017 06/13 06:30)
幅広い世代や趣味に合わせた商品を取りそろえ、父の日フェアを展開するマルヤガーデンズ
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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