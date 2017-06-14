地方創生監ポスト新設　地域おこし協力隊員を任命　長島町

(2017 06/14 06:30)

地方創生統括監を委嘱された土井隆氏（左）と統括監補佐の明石照久氏＝長島町役場

長島町は６月１日付で地方創生監ポストを新設した。地方創生統括監には土井隆氏（３１）、同補佐に明石照久氏（６６）を任命した。２人は地域おこし協力隊員として、それぞれ２０１５年１０月、１６年５月から町で活動している。２人は、１５年度に策定した「長島版地方創生総合戦略」の円滑運営・推進に向け、内容の見直しや改訂作業に当たるほか、事業ごとの連絡調整、広報活動などをする。