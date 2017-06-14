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地方創生監ポスト新設　地域おこし協力隊員を任命　長島町

(2017 06/14 06:30)
地方創生統括監を委嘱された土井隆氏（左）と統括監補佐の明石照久氏＝長島町役場
　長島町は６月１日付で地方創生監ポストを新設した。地方創生統括監には土井隆氏（３１）、同補佐に明石照久氏（６６）を任命した。２人は地域おこし協力隊員として、それぞれ２０１５年１０月、１６年５月から町で活動している。２人は、１５年度に策定した「長島版地方創生総合戦略」の円滑運営・推進に向け、内容の見直しや改訂作業に当たるほか、事業ごとの連絡調整、広報活動などをする。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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