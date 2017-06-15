牧園で小規模地熱発電 東京の業者が計画 霧島市
(2017 06/15 06:30)
バイナリー発電事業の予定地＝霧島市牧園
バイナリー発電は地熱発電の一種。１００度未満の温泉熱で水より沸点の低い液体を蒸気にしてタービンを回す方式。同社によると、出力は２０キロワット（一般家庭二十数世帯分）で、国の固定価格買い取り制度を活用し電気を売却する。
（記事全文は１５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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