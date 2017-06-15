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牧園で小規模地熱発電　東京の業者が計画　霧島市

(2017 06/15 06:30)
バイナリー発電事業の予定地＝霧島市牧園
　霧島市牧園町高千穂の丸尾地区で、東京の再生可能エネルギー開発会社「ＥＳＲ」（堀川勉社長）が温泉熱を利用した小規模バイナリー発電を計画している。試掘し発電に十分な蒸気・湯量が確認されれば２～３年後の事業化を目指す。
　バイナリー発電は地熱発電の一種。１００度未満の温泉熱で水より沸点の低い液体を蒸気にしてタービンを回す方式。同社によると、出力は２０キロワット（一般家庭二十数世帯分）で、国の固定価格買い取り制度を活用し電気を売却する。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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