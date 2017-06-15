牧園で小規模地熱発電　東京の業者が計画　霧島市

(2017 06/15 06:30)

バイナリー発電事業の予定地＝霧島市牧園

霧島市牧園町高千穂の丸尾地区で、東京の再生可能エネルギー開発会社「ＥＳＲ」（堀川勉社長）が温泉熱を利用した小規模バイナリー発電を計画している。試掘し発電に十分な蒸気・湯量が確認されれば２～３年後の事業化を目指す。バイナリー発電は地熱発電の一種。１００度未満の温泉熱で水より沸点の低い液体を蒸気にしてタービンを回す方式。同社によると、出力は２０キロワット（一般家庭二十数世帯分）で、国の固定価格買い取り制度を活用し電気を売却する。