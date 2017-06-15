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光る具象の美９７点　第８３回東光展が開幕　鹿児島市

(2017 06/15 22:00)
具象画の力作を鑑賞する児童ら＝１５日、鹿児島市立美術館
　第８３回東光展（東光会、南日本新聞社主催）が１５日、鹿児島市立美術館で開幕した。豊かな色彩と巧みな描写で、具象の美を表現した人物画や風景画が来場者を楽しませる。２５日まで（１９日休館）。
　東京本展の巡回作（小品含む）に、地元作家による３２点を加えた油彩、水彩、版画の計９７点を展示。開場式では、同会の佐藤哲理事長＝静岡県熱海市＝が「東光会の理念は『自然に学ぶ』。写生したり、モデルを描いたり、現場で描いた作品をご覧ください」とあいさつした。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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