TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

入来名物に「せごどんぶい」　29日から３店舗で提供　薩摩川内市

(2017 06/17 20:00)
２９日から提供される豚肉とみその「せごどんぶい」＝薩摩川内市入来
　薩摩川内市入来の飲食店が連携し、豚肉とみそを使ったどんぶりメニューを開発した。来年の明治維新１５０年や、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」に合わせて、「せごどんぶい」と命名。新名物にと、２９日から地元の３店舗で提供する。
　お食事処隆盛の「うなカツどん」、武家茶房Ｍｏｎｊｏの「もんじょの西郷どんぶり」、ＩＲＩＫＩ　ｈｅａｒｔｓの「ＧＯ！ＧＯ！西郷！彩五丼（さいごどん）」の３品。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ