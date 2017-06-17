高校野球鹿児島県大会 組み合わせ決まる
(2017 06/17 22:05)
組み合わせの抽選札を引く主将ら＝鹿児島市の鶴丸高校
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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