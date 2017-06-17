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高校野球鹿児島県大会　組み合わせ決まる

(2017 06/17 22:05)
組み合わせの抽選札を引く主将ら＝鹿児島市の鶴丸高校
　第９９回全国高校野球選手権鹿児島大会の組み合わせ抽選会は１７日、鹿児島市の鶴丸高であり、７８校７３チームの対戦カードが決まった。７月１日に県立鴨池、鴨池市民の両球場で開幕。日程が順調に進めば１７日に決勝があり、甲子園出場校が決まる。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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