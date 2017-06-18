父の日　おしゃれに変身、ディナーも満喫　鹿児島市

(2017 06/18 22:00)

エステの施術を受ける父親ら＝鹿児島市の城山観光ホテル

１８日の父の日に合わせ、鹿児島市の城山観光ホテルと山形屋は、父親をおしゃれに変えてディナーを楽しむ企画「お父さんオシャレ大変身城山デート」を、同ホテルで開いた。５人の父親がエステティックやヘアセットなどを体験。コーディネートされた服に着替え、ひと味違った装いで特別な一日を家族と楽しんだ。