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父の日　おしゃれに変身、ディナーも満喫　鹿児島市

(2017 06/18 22:00)
エステの施術を受ける父親ら＝鹿児島市の城山観光ホテル
　１８日の父の日に合わせ、鹿児島市の城山観光ホテルと山形屋は、父親をおしゃれに変えてディナーを楽しむ企画「お父さんオシャレ大変身城山デート」を、同ホテルで開いた。５人の父親がエステティックやヘアセットなどを体験。コーディネートされた服に着替え、ひと味違った装いで特別な一日を家族と楽しんだ。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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