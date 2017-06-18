白熱、棒上の一騎打ち 加治木で「くも合戦」
(2017 06/18 23:00)
棒の先で激しい戦いを繰り広げるコガネグモ＝姶良市加治木福祉センター
（記事全文は19日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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