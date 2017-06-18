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白熱、棒上の一騎打ち　加治木で「くも合戦」

(2017 06/18 23:00)
棒の先で激しい戦いを繰り広げるコガネグモ＝姶良市加治木福祉センター
　国の無形民俗文化財になっている姶良市加治木の伝統行事「くも合戦」が１８日、加治木福祉センターであった。雌のコガネグモが長さ６０センチの棒上で繰り広げる戦いに、約１８００人が見入った。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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