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沖縄戦戦没者に恒久平和を誓う　鹿児島市で慰霊祭

(2017 06/19 13:00)
玉串をささげ、犠牲者の冥福を祈る参列者＝鹿児島市の護国神社
　太平洋戦争末期の沖縄戦で犠牲になった鹿児島県出身者を悼む慰霊祭が１８日、鹿児島市の護国神社であった。参列した遺族ら約１００人が２９２８人の戦没者をしのび、恒久平和実現への誓いを新たにした。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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