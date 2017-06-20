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和泊町長に伊地知氏４選

(2017 06/20 17:05)
　任期満了に伴う和泊町長選は２０日告示され、現職の伊地知実利氏（７３）＝無所属＝の他に立候補の届け出がなく、無投票で４期目の当選が決まった。
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