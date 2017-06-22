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鹿児島水産高の「薩摩青雲丸」、遠洋航海終え枕崎帰港　マグロ水揚げ

(2017 06/22 13:00)
クレーンで次々と水揚げされるマグロ＝２０日、枕崎市の枕崎漁港
　枕崎市の鹿児島水産高校実習船「薩摩青雲丸」（６４５トン）が２０日、５６日間の遠洋航海実習を終えて枕崎に帰港し、ハワイ沖での操業実習で捕ったメバチマグロなど３２トンを水揚げした。２１日、日本沿岸での航海実習に向けて再び出港した。
　帰港式には、在校生や三反園訓県知事ら約４００人が出席。実習生２５人を代表して専攻科機関技術科１年白澤愛菜さん（１８）が「来月７日の航海終了時、一段と成長した姿を見せられるように、引き続き全力で実習に取り組む」と述べた。式後、マグロが水揚げされ、地元業者らが買い付けた。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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