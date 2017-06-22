鹿児島水産高の「薩摩青雲丸」、遠洋航海終え枕崎帰港　マグロ水揚げ

(2017 06/22 13:00)

クレーンで次々と水揚げされるマグロ＝２０日、枕崎市の枕崎漁港

枕崎市の鹿児島水産高校実習船「薩摩青雲丸」（６４５トン）が２０日、５６日間の遠洋航海実習を終えて枕崎に帰港し、ハワイ沖での操業実習で捕ったメバチマグロなど３２トンを水揚げした。２１日、日本沿岸での航海実習に向けて再び出港した。帰港式には、在校生や三反園訓県知事ら約４００人が出席。実習生２５人を代表して専攻科機関技術科１年白澤愛菜さん（１８）が「来月７日の航海終了時、一段と成長した姿を見せられるように、引き続き全力で実習に取り組む」と述べた。式後、マグロが水揚げされ、地元業者らが買い付けた。