岐阜県海津市に「平田靱負ロード」　宝暦治水の偉業たたえる

(2017 06/22 22:00)

「平田靱負ロード」と命名される大榑川左岸道路（岐阜県海津市提供）

岐阜県海津市は、江戸時代の薩摩藩による木曽三川の治水工事「宝暦治水」を指揮した平田靱負（ゆきえ）らの偉業をたたえ、靱負も行き来したとされる大榑（おおぐれ）川左岸の道路を「平田靱負ロード」と命名する。７月１日には、近くの平田公園で命名式がある。同道路は、長良川と揖斐川をつなぐ大榑川に沿って造られた堤防（輪中堤）上を走り、全長約８キロ。堤防は現在、海津市側の左岸だけが残っている。沿道にソメイヨシノなどが植えられ、桜並木は市民の憩いの場となっている。