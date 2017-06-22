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岐阜県海津市に「平田靱負ロード」　宝暦治水の偉業たたえる

(2017 06/22 22:00)
「平田靱負ロード」と命名される大榑川左岸道路（岐阜県海津市提供）
　岐阜県海津市は、江戸時代の薩摩藩による木曽三川の治水工事「宝暦治水」を指揮した平田靱負（ゆきえ）らの偉業をたたえ、靱負も行き来したとされる大榑（おおぐれ）川左岸の道路を「平田靱負ロード」と命名する。７月１日には、近くの平田公園で命名式がある。
　同道路は、長良川と揖斐川をつなぐ大榑川に沿って造られた堤防（輪中堤）上を走り、全長約８キロ。堤防は現在、海津市側の左岸だけが残っている。沿道にソメイヨシノなどが植えられ、桜並木は市民の憩いの場となっている。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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