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津貫小跡に果物加工場新設　南さつま市

(2017 06/23 20:00)
楽器が残る音楽室の掃除をする佐々木貞幸さん（左）と浜薗亮司さん＝南さつま市の津貫小学校跡
　昨年閉校した南さつま市の津貫小学校跡に、地元の「清木場果樹園」が食品加工場を新設し、７月２日、内覧会を開く。午前１１時～午後５時には、異業種で集まりイベントを企画する鹿児島市のグループが、時間割ごとに体験制作型の授業を実施、同校を“復活”させる。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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