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「西郷どん　大河ドラマ館」　2018年１月13日開館　鹿児島市

(2017 06/24 06:30)
２０１８年１月１３日開館予定の「西郷どん　大河ドラマ館」（鹿児島市提供）
　鹿児島市などでつくる推進協議会が、鹿児島市立病院跡地（加治屋町）に整備する「西郷どん　大河ドラマ館」が、来年１月１３日にオープンすることが２３日分かった。これに伴い、市周遊バス「カゴシマシティビュー」は現行２ルートを廃止。同館に停車する新ルートを来年１月から運行する。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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