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奄美山中に無許可虫わな　国立公園特別地域に14個

(2017 06/24 13:00)
罰則などを記した警告が付けられた昆虫トラップ＝奄美市住用
　奄美群島国立公園の第１種特別地域に指定されている奄美市住用の山中に、虫を捕獲する目的とみられるトラップが無許可で設置されていたことが、２３日分かった。環境省は同日までに１４個を確認。自然公園法が禁じる「工作物の設置」に当たるとしている。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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