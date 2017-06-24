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サッカー日本代表・大迫選手が南さつま市表敬

(2017 06/24 00:00)
激励に駆け付けた市民の赤ちゃんを抱く大迫勇也選手＝南さつま市役所
　南さつま市出身で、サッカーのワールドカップアジア最終予選に出場している日本代表ＦＷ大迫勇也選手（２７）が２３日、同市役所を訪れ、約４００人から熱烈な歓迎を受けた。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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