サッカー日本代表・大迫選手が南さつま市表敬
(2017 06/24 00:00)
激励に駆け付けた市民の赤ちゃんを抱く大迫勇也選手＝南さつま市役所
（記事全文は24日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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