サッカー日本代表・大迫選手が南さつま市表敬

(2017 06/24 00:00)

激励に駆け付けた市民の赤ちゃんを抱く大迫勇也選手＝南さつま市役所

南さつま市出身で、サッカーのワールドカップアジア最終予選に出場している日本代表ＦＷ大迫勇也選手（２７）が２３日、同市役所を訪れ、約４００人から熱烈な歓迎を受けた。