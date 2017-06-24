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防災ヘルメット、桜島に配布　鹿児島市

(2017 06/24 22:40)
防災ヘルメットを公民館に運び込む鹿児島市職員＝同市桜島武町
　桜島の大噴火に備え、鹿児島市は２４日、避難時に使用する防災ヘルメットを、島内５地区に届けた。７月末までに、全２５地区の計約４２００人に配り終える予定。同時に、地区ごとの避難手順を示した避難マニュアルも全世帯に配布する。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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