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かごしま環境未来館　誘客工夫しＶ字回復　鹿児島市

(2017 06/25 06:30)
担当者の説明に聞き入る利用者＝鹿児島市城西２丁目のかごしま環境未来館
　鹿児島市のかごしま環境未来館の利用が近年、Ｖ字回復している。ピーク時約２０万人だった来館者数は減少の一途をたどっていたが、２０１４年度に運営が市からＮＰＯ法人出身者でつくる財団に移ったのを機に、１６年度は約１２万人と１４年度に比べ約１５％増えた。独自イベントで環境問題に関心の薄い層を取り込み、学校など団体客の受け入れに力を注いでいるのが奏功した格好だ。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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