かごしま環境未来館　誘客工夫しＶ字回復　鹿児島市

(2017 06/25 06:30)

担当者の説明に聞き入る利用者＝鹿児島市城西２丁目のかごしま環境未来館

鹿児島市のかごしま環境未来館の利用が近年、Ｖ字回復している。ピーク時約２０万人だった来館者数は減少の一途をたどっていたが、２０１４年度に運営が市からＮＰＯ法人出身者でつくる財団に移ったのを機に、１６年度は約１２万人と１４年度に比べ約１５％増えた。独自イベントで環境問題に関心の薄い層を取り込み、学校など団体客の受け入れに力を注いでいるのが奏功した格好だ。