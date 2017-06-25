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白ウナギ仲間入り　鹿児島市・かごしま水族館

(2017 06/25 13:00)
期間限定で展示されている白ウナギ
　鹿児島市のかごしま水族館で、白いウナギが来館者の目を引いている。大隅地区養まん漁業協同組合に所属する生産者が見つけた。パンダ模様のウナギ２匹と一緒に６月末まで展示する。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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