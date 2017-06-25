白ウナギ仲間入り　鹿児島市・かごしま水族館

(2017 06/25 13:00)

期間限定で展示されている白ウナギ

鹿児島市のかごしま水族館で、白いウナギが来館者の目を引いている。大隅地区養まん漁業協同組合に所属する生産者が見つけた。パンダ模様のウナギ２匹と一緒に６月末まで展示する。