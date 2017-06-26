龍郷・大勝小と東京・泰明小 柳染め通じネット交流
(2017 06/26 13:00)
インターネット中継で泰明小学校と交流する大勝小学校の児童＝龍郷町の同校
大勝小の５年生２０人が教室で待ち受ける中、スクリーンに泰明小の同学年の児童が映し出された。互いに元気良く学校生活の質問を交わした後、泰明小側でハンカチ３枚と反物に宇宙をテーマにした絵を描く実技が始まった。
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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