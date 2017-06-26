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龍郷・大勝小と東京・泰明小　柳染め通じネット交流

(2017 06/26 13:00)
インターネット中継で泰明小学校と交流する大勝小学校の児童＝龍郷町の同校
　東京・銀座の泰明小学校が１３日、奄美大島の泥を使って布の柳染めを体験する授業を行い、龍郷町の大勝小学校とインターネット中継で結び児童らが交流した。同町出身で、銀座で呉服店「銀座もとじ」を経営する泉二弘明（もとじこうめい）さん（６７）が泰明小で行う課外授業が２０年目の節目を迎えたことから、母校・大勝小と結ぶ初めての授業が実現した。
　大勝小の５年生２０人が教室で待ち受ける中、スクリーンに泰明小の同学年の児童が映し出された。互いに元気良く学校生活の質問を交わした後、泰明小側でハンカチ３枚と反物に宇宙をテーマにした絵を描く実技が始まった。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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