龍郷・大勝小と東京・泰明小　柳染め通じネット交流

(2017 06/26 13:00)

インターネット中継で泰明小学校と交流する大勝小学校の児童＝龍郷町の同校

東京・銀座の泰明小学校が１３日、奄美大島の泥を使って布の柳染めを体験する授業を行い、龍郷町の大勝小学校とインターネット中継で結び児童らが交流した。同町出身で、銀座で呉服店「銀座もとじ」を経営する泉二弘明（もとじこうめい）さん（６７）が泰明小で行う課外授業が２０年目の節目を迎えたことから、母校・大勝小と結ぶ初めての授業が実現した。大勝小の５年生２０人が教室で待ち受ける中、スクリーンに泰明小の同学年の児童が映し出された。互いに元気良く学校生活の質問を交わした後、泰明小側でハンカチ３枚と反物に宇宙をテーマにした絵を描く実技が始まった。