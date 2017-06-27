発想光る４０７点、南日本写真展が開幕 鹿児島市立美術館
(2017 06/27 20:10)
個性豊かな作品に見入る来場者＝２７日、鹿児島市立美術館
単写真、組み写真の両部門に４３０人が１４９０点を出品。最高賞の南日本新聞社賞に選ばれた同市の津曲弘さん（４６）の「夜明けの御崎馬」（カラー単写真）は、逆光で馬の柔らかな毛並みが輝く。ほか、黒酢の壺（つぼ）が並ぶ様子をロボットに見立てた作品や、昨年発生した熊本地震をゆがんだ線路や倒壊家屋の前に立つ人など１０枚で表現した組み写真など、作者の意図や発想が光る力作が並ぶ。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 発想光る４０７点、南日本写真展が開幕 鹿児島市立美術館(06/27 20:10)
- 蒲生の大クス守れ 樹齢1500年「日本一の巨樹」 姶良市が樹勢回復事業(06/27 13:00)
- 架空請求相談867件 「探偵業者」で二次被害も 16年度鹿児島県(06/27 06:30)
- 激しい雨に鹿児島県内警戒 本土・種子・屋久(06/27 00:45)
- 龍郷の西郷 足跡学ぶ(06/26 22:00)
- 種子島中央高32人、学び活用し披露宴演出 中種子町中央公民館(06/26 20:00)
- 龍郷・大勝小と東京・泰明小 柳染め通じネット交流(06/26 13:00)
- 障害に「配慮」25件 17年度鹿児島県公立高入試(06/26 06:30)
- トライアスロン徳之島大会 菅沼（沖縄）が総合初Ｖ、女子は酒井（群馬）制す(06/25 23:00)
- 昭和の風景生き生きと 末吉小校門の絵を一新(06/25 20:00)
- 鹿児島ユナイテッド ＹＳ横浜に１－０(06/25 16:33)
- 白ウナギ仲間入り 鹿児島市・かごしま水族館(06/25 13:00)
- かごしま環境未来館 誘客工夫しＶ字回復 鹿児島市(06/25 06:30)
- 薩摩地方、猛烈な雨の恐れ(06/24 23:00)
- 防災ヘルメット、桜島に配布 鹿児島市(06/24 22:40)
- 女子の視点でさつま町ＰＲ ＳＮＳやブログ活用で拡散狙う(06/24 20:00)
- 奄美山中に無許可虫わな 国立公園特別地域に14個(06/24 13:00)
- 「西郷どん 大河ドラマ館」 2018年１月13日開館 鹿児島市(06/24 06:30)
- サッカー日本代表・大迫選手が南さつま市表敬(06/24 00:00)
- 招き猫「すずちゃん」人気 鹿児島市の飲食店(06/23 22:00)
- 津貫小跡に果物加工場新設 南さつま市(06/23 20:00)
- 十島村を特集 ２４日夜、ＭＢＣ「世界ふしぎ発見！」(06/23 13:00)
- 川内原発 三反園知事、２号機運転も容認(06/22 23:50)
- 岐阜県海津市に「平田靱負ロード」 宝暦治水の偉業たたえる(06/22 22:00)
- 「やり遂げよう」 北京五輪出場の前田さん、母校・国分中で講話(06/22 20:28)
- 鹿児島水産高の「薩摩青雲丸」、遠洋航海終え枕崎帰港 マグロ水揚げ(06/22 13:00)
- 奄美の白畑さん、ハワイで世界最高峰のカヌー大会出場(06/22 06:30)
- サッカー天皇杯 鹿児島Ｕ惜敗、Ｊ１広島に２－３(06/22 00:15)
- 土砂災害に警戒を、２２日再び大雨の恐れ 鹿児島県内(06/22 00:00)
- 鹿児島税務署が租税教室 十島村小中生、ＴＶ会議でお金学ぶ(06/21 22:50)