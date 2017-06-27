発想光る４０７点、南日本写真展が開幕　鹿児島市立美術館

(2017 06/27 20:10)

個性豊かな作品に見入る来場者＝２７日、鹿児島市立美術館

第４７回南日本写真展（南日本新聞社主催、南日本新聞販売協賛）は２７日、鹿児島市立美術館で始まった。人や動物の豊かな表情や自然の美などを活写した入賞入選作４０７点と審査員の特別出品作が並ぶ。７月２日まで。単写真、組み写真の両部門に４３０人が１４９０点を出品。最高賞の南日本新聞社賞に選ばれた同市の津曲弘さん（４６）の「夜明けの御崎馬」（カラー単写真）は、逆光で馬の柔らかな毛並みが輝く。ほか、黒酢の壺（つぼ）が並ぶ様子をロボットに見立てた作品や、昨年発生した熊本地震をゆがんだ線路や倒壊家屋の前に立つ人など１０枚で表現した組み写真など、作者の意図や発想が光る力作が並ぶ。