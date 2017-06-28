生き方に共感　「人生フルーツ」歴代１位の観客数　鹿児島市の映画館

(2017 06/28 13:00)

ガーデンズシネマ入り口に特設された「人生フルーツ」の関連書籍コーナー＝２７日、鹿児島市

鹿児島市のガーデンズシネマで３０日まで上映中のドキュメンタリー映画「人生フルーツ」が、反響を呼んでいる。日々の食や庭仕事に丁寧に向き合って生きる建築家夫婦の暮らしから“豊かさ”を見つめる作品。４月末に公開されると共感の輪が広がり、館の歴代１位の観客数に。ヒットの理由を黒岩美智子支配人（５８）は「こんなふうに生きたい、という一つの理想型なのでは」と分析する。「人生フルーツ」は東海テレビ（名古屋市）が２０１６年に制作した劇場版映画。共に９０歳近くの津端修一さん、英子さんが、愛知県春日井市の団地で築いてきた暮らしを追う。「人生は、だんだん美しくなる」というのがタイトルの由来だ。